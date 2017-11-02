В четверг убрали заграждения, установили фонари, площадь смогут осмотреть жители и гости столицы.

Официальную церемонию открытия пока не будут проводить из-за плохой погоды.

Лукишкская площадь была закрыта на реконструкцию, работы стоили 3,8 млн. евро.

Планируется, что весной на площади будет открыта детская площадка, появится фонтан.

Эти работы отложили до улучшения погодных условий.

Вопрос приведения площади в порядок и установки памятника на ней решался с 1999 года.