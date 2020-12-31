"Чтобы избежать скопления людей, 31 декабря, с 17 ч. будет закрыт пирс", – сказано в сообщении. В Паланге и Швянтои на несколько часов с 23 ч. выключат огни на елках, не будет праздничных фейерверков.
"Встречать Новый год в Паланге, как и в других местах в Литве, будут не так как обычно – без фейерверков и с погашенными огнями на елках в Паланге и Швянтои", – сообщает муниципалитет.
По данным муниципалитета, полиция будет следить, чтобы люди не собрались группами.
В новогоднюю ночь в других городах страны также будет закрыт подход к елкам, в некоторых городах выключат праздничные огни.
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