В этом году на службу в армию призовут 3827 человек. Список призывников составляет специальная компьютерная программа.
За процессом наблюдали министр обороны Раймундас Кароблис, глава Службы воинской повинности и комплектации Литовской армии Арунас Балчунас и другие представители армии, кроме того, там присутствовали четверо представителей общества.
"Процедура составления списка состоялась", – сказал журналистам Кароблис.
В списке могут быть и те молодые люди, которые до составления списка подали заявление о добровольном желании служить в армии. В их случае будут действовать все правила, распространяющиеся на добровольцев – они смогут выбирать место службы и время ее прохождения, а также получат больше социальных гарантий.
Списки призывников будут объявлены 18 января на сайте https://sauktiniai.karys.lt. У каждой фамилии будет указана конкретная дата до когда надо явиться в военкомат.
Минобороны напоминает, что за неявку призывникам может грозить как административная, так и уголовная ответственность.
Молодые люди и девушки с 18 до 38 лет, которые не попали в списки могут подавать заявления о добровольном желании служить в армии в обычном порядке.
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