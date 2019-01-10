В Минобороне Литвы 10 января составили списки призывников на 2019 год, их составляли из 31 000 молодых людей 19-26 лет.
© LRT / Vytenis Radžiūnas

В этом году на службу в армию призовут 3827 человек. Список призывников составляет специальная компьютерная программа.

За процессом наблюдали министр обороны Раймундас Кароблис, глава Службы воинской повинности и комплектации Литовской армии Арунас Балчунас и другие представители армии, кроме того, там присутствовали четверо представителей общества.

Статьи по теме:
Призывник раскритиковал меню в армии за гамбургеры, пиццы и блины  (88)
В следующем году в литовской армии будет больше старших офицеров  (18)

"Процедура составления списка состоялась", – сказал журналистам Кароблис.

В списке могут быть и те молодые люди, которые до составления списка подали заявление о добровольном желании служить в армии. В их случае будут действовать все правила, распространяющиеся на добровольцев – они смогут выбирать место службы и время ее прохождения, а также получат больше социальных гарантий.

Списки призывников будут объявлены 18 января на сайте https://sauktiniai.karys.lt. У каждой фамилии будет указана конкретная дата до когда надо явиться в военкомат.

Минобороны напоминает, что за неявку призывникам может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Молодые люди и девушки с 18 до 38 лет, которые не попали в списки могут подавать заявления о добровольном желании служить в армии в обычном порядке.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В парламент Литвы поступило предложение: с 2024 года призывать в армию выпускников школ (79)

Член парламентской фракции Союза...

Общество

Интернет-опрос телеканала LNK вызвал настоящую бурю (1)

Известные литовские политологи возмущены действиями...

Бастовавшим учителям пожертвовали больше 50 000 евро: кому они достанутся? (1)

51 294,81 евро – такую сумму с начала забастовки учителей...

В субботу в Вильнюсе состоится забег "Дорогой жизни и смерти" (9)

12 января в Вильнюсе с 12 до 13.30 ч. состоится традиционный...

В Каунасе — лучше не по-русски. Совет Европы доложил о положении нацменьшинств Литвы (50)

Русских в Литве уже меньше 5%, но процент учеников...

С начала года в Литве увеличились пенсии по старости (45)

В ближайшее время жители Литвы получат повышенные...

TOP новостей

С начала года в Литве увеличились пенсии по старости (45)

В ближайшее время жители Литвы получат повышенные...

После сравнения цен в магазинах Литвы эксперты пришли к неожиданным выводам (12)

Завершился 2018 год, портал Pricer.lt проанализировал цены...

Бастовавшим учителям пожертвовали больше 50 000 евро: кому они достанутся? (1)

51 294,81 евро – такую сумму с начала забастовки учителей...

Ходжес: США готовятся к войне с Китаем, поэтому Европе нужно самой заняться Россией (52)

Находящийся в Литве бывший командующий Сухопутными...

Интернет-опрос телеканала LNK вызвал настоящую бурю (1)

Известные литовские политологи возмущены действиями...