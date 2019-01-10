В этом году на службу в армию призовут 3827 человек. Список призывников составляет специальная компьютерная программа.

За процессом наблюдали министр обороны Раймундас Кароблис, глава Службы воинской повинности и комплектации Литовской армии Арунас Балчунас и другие представители армии, кроме того, там присутствовали четверо представителей общества.

"Процедура составления списка состоялась", – сказал журналистам Кароблис.

В списке могут быть и те молодые люди, которые до составления списка подали заявление о добровольном желании служить в армии. В их случае будут действовать все правила, распространяющиеся на добровольцев – они смогут выбирать место службы и время ее прохождения, а также получат больше социальных гарантий.

Списки призывников будут объявлены 18 января на сайте https://sauktiniai.karys.lt. У каждой фамилии будет указана конкретная дата до когда надо явиться в военкомат.

Минобороны напоминает, что за неявку призывникам может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Молодые люди и девушки с 18 до 38 лет, которые не попали в списки могут подавать заявления о добровольном желании служить в армии в обычном порядке.