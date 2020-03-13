По данным ведомства, в целом в стране было проведено 366 тестов на COVID-19.

Пока коронавирус выявлен у трех человек в Литве – жительницы Шяуляй и двух жителей Каунаса. Все они побывали в Северной Италии. Эти лица находятся на лечении в больницах.

В связи с угрозой коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация.