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В четверг по подозрениям на коронавирус в Литве были взяты 45 мазков, все они оказались отрицательными, сообщило Министерство здравоохранения.
Koronavirusas
Koronavirusas
© PA / Scanpix

По данным ведомства, в целом в стране было проведено 366 тестов на COVID-19.

Пока коронавирус выявлен у трех человек в Литве – жительницы Шяуляй и двух жителей Каунаса. Все они побывали в Северной Италии. Эти лица находятся на лечении в больницах.

В связи с угрозой коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация.

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