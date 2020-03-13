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В четверг по подозрениям на коронавирус в Литве были взяты 45 мазков, все они оказались отрицательными, сообщило Министерство здравоохранения.
По данным ведомства, в целом в стране было проведено 366 тестов на COVID-19.
Пока коронавирус выявлен у трех человек в Литве – жительницы Шяуляй и двух жителей Каунаса. Все они побывали в Северной Италии. Эти лица находятся на лечении в больницах.
В связи с угрозой коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация.
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