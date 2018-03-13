"Избранный нами парламент переступает одну черту за другой. Но этот день особенно постыдный. Парламент попрал решение КС, трусливо прикрывшись тайным голосованием, чем окончательно дискредитировал себя как ведомство, которое может управлять государством.

"Я обвиняю", – писал в 1898 году президенту известный писатель Эмиль Золя. Мы, граждане свободной Литвы, сегодня говорим: "Мы обвиняем!" Давайте не опускать голову, не выбивать глаза и не прятаться в тень! 15 марта в 16 ч. давайте придем на акцию протеста на площадь Независимости у парламенте и громко скажем: "Мы обвиняем!", – сказано в призыве Laisvės TV.

В записи на основанном Андрюсом Тапинасом Laisvės TV призывают напомнить парламенту о том, что депутаты поклялись служить Родине, демократии и благосостоянию людей.

"Мы обвиняем вас в том, что вы забыли об этом! Все, кому важно, в какой Литве будем жить мы, наши дети и внуки. Все, независимо от того, какую религию исповедуете, какой партии принадлежите, где живете и учитесь. Все, кто хочет и может сказать #ГосударствоЭтоЯ (#ValstybėEsuAš). Приходите к парламенту! Пришло время бороться за него еще раз!", – сказано в призыве Laisvės TV.

Сам Тапинас подтвердил DELFI, что разрешение на акцию протеста сейчас согласовывают с Вильнюсской мэрией. Похоже, протест состоится. несмотря на то, что, по словам Тапинаса, он организуется спонтанно, можно надеяться, что люди придут.

"Мы хотим сплотить общество, показать нетерпимость к сегодняшнему решению парламента. Конечно, будут более конкретные требования и цели, их мы сформулируем и изложим завтра.

Думаю, будут петиции, консультации, как сделать так, чтобы такое спонтанное мероприятие не превратилось в простую встречу, мы хотим, чтобы была практическая польза", – сказал Тапинас, подчеркнув, что на митинг приглашают и депутатов, которые могли бы объяснить скандальное решение.

Кроме того, если только захочет, может перед собравшимися выступить и сам Бастис. По словам Тапинаса, выбранное время – в четверг после обеда - логично, поскольку в это время парламент работает.

Он сказал, что не боится, что протест может завершиться беспорядками, как в 2009 году.

"Наша цель – не выбить окна, мы придем не с вилами, а с флагами, это один из важнейших акцентов. Ведь у нас есть и опыт, когда в одном месте собирается 10 000 человек и удается избежать конфликтов. Люди придут не бить окна, а высказать гражданскую позицию, они хотят диалога, хотят говорить, у них есть такое право", – сказал собеседник.