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С четверга для посетителей будет открыт двор президентского дворца в Вильнюсе – в нем будут проходить музыкальные вечера.
Visuomenininkus pašiepiantis užrašas Prezidentūros prieigose
Visuomenininkus pašiepiantis užrašas Prezidentūros prieigose

11 и 18 июня по вечерам во дворике будут выступать выпускники Национальной школы искусств им. М.К.Чурлёниса.

"Все молодые исполнители – лауреаты национальных и международных конкурсов. Два вечера по четвергам будет возможность послушать произведения для фортепьяно, виолончели, альта, кларнета, фагота, гобоя, и тромбона", – сказано в сообщении.

Концерты будут бесплатными.

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