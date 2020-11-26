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В четверг в Литве будет холодно, но зато без осадков. В первой половине дня на юге и на востоке страны местами выглянет солнце. После обеда станет облачно, а вечером на западе и в Жемайтии уже пойдет дождь. Кроме того, усилится западный ветер, его порывы составят 15 м/с. Температура воздуха сегодня будет 2-4, на западе 6-9 градусов тепла.
Slidus kelias, plikledis
© Shutterstock nuotr.

В пятницу ночью атмосферный фронт направится на восток, дожди до утра охватят всю территорию страны. Утром на востоке страны будет около 1 градуса мороза, ожидается гололед, местами будет скользко из-за дождя при нулевой температуре. На большей части территории страны будет 1-4, у моря 5-7 градусов тепла. У моря будет дуть порывисты ветер. Местами ожидаются осадки, в основном дождь, а на востоке и на северо-востоке мокрый снег.

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