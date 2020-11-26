В четверг будет холодно, но без осадков

Скопировать ссылку В четверг будет холодно, но без осадков

aA

В четверг в Литве будет холодно, но зато без осадков. В первой половине дня на юге и на востоке страны местами выглянет солнце. После обеда станет облачно, а вечером на западе и в Жемайтии уже пойдет дождь. Кроме того, усилится западный ветер, его порывы составят 15 м/с. Температура воздуха сегодня будет 2-4, на западе 6-9 градусов тепла.