Один из критериев оценки - это самочувствие детей: довольны ли они жизнью, затем идет уровень самоубийств, навыки обучения, взаимоотношения с родителями. Оценивали также, сколько времени дети проводят на улице, чувствуют ли себя частью школьной общины, участвуют ли в принятии решений в семье, есть ли у них избыточный вес, как оценивают свою внешность, могут ли найти друзей и т.д.

Вторая группа критериев - вехи политики в сфере образования, здравоохранения и социальной политики. В этой группе оценивалось, в каком окружении растут дети.

Всего в отчет попали 38 стран. По психическому благосостоянию литовские дети занимают 36 место, а по навыкам - 33. Это значит, что Литва по этим показателям попадает в группу стран, которые оценены хуже всего.

"Надо понять, что Литва добилась большого прогресса в сфере законодательной базы, физическое здоровье у детей отличное, смертность новорожденных низкая, мы заботимся о прививках и превенции заболеваний, но, видимо, в чем-то есть недочеты", – сказала Delfi исполнительный директор Литовского национального комитета ЮНИСЕФ Эрика Веберите.

По ее словам, ответ на вопрос, почему это произошло, должна искать сама Литва.

На просьбу указать основные проблемы, Веберите сказала: "Литва из 38 стран по психическому здоровью детей находится на 36 месте. По количеству самоубийств среди подростков мы занимаем 38 место. Я думаю, что это национальный кризис. Это не новость, это не появилось в последние 1-2 года, думаю, вся система не так направлена и не работает на то, чтобы остановить, избежать самоубийств".

Она заметила, что проблемы есть и в школах, что "система явно не работает и подводит детей". "Беспокойство должен вызывать тот факт, что литовские подростки находятся на 33 месте по чтению и математике, а эстонцы тут лидируют. Выше нас латыши, чехи, уже не говоря о других странах", - сказала Веберите, заметив, что в Литве существует проблема с выполнением законов.

"Если закон принимают, но он не работает, можно принять сотни законов. Тогда законодательная база есть, но она не работает. Очень важно, чтобы законы проводились в жизнь", – продолжила она.

Согласно отчеты, для которого использовали данные 2013-2015 гг., в Литве на 100 000 жителей приходилось 18,2 случая самоубийства молодых людей, после Литвы идет Новая Зеландия – 14,9, на третьем месте с конца Эстония – 13,9. Меньше всего самоубийств среди молодежи фиксируют в Греции – 1,4.

Глава "Детской линии" Робертас Повилайтис заметил, что в отчете используется старая статистика. По данным "Евростата", в 2016 г. в Литве было 8,8 самоубийств 15-19 летних молодых людей на 100 000 жителей, в 2017 г. - 13,7.

Специалист заметил, что цифры колеблются, но проблема остается достаточно острой.

"Если бы эта проблема для Литвы была бы на самом деле серьезной, то, наверное, мы должны были бы видеть эти данные в реальное время как со статистикой больных и скончавшихся от коронавируса. Так, как эти данные сейчас представлены на высшем правительственном уровне на специальном сайте, мы должны бы знать и о самоубийствах. Сейчас, чтобы найти такую информацию, надо очень постараться и найти ее могут только те, кто хорошо знаком с ситуацией", – сказал собеседник.

По словам главы "Детской линии", чтобы понять, почему самоубийства так распространились среди подростков, надо смотреть на всю картину Литвы. Повилайтис сказал, что первые 20 лет независимости эту проблему игнорировали и не решали на государственном уровне. Инициативы по ее решению появились в последние 5 лет.

"В целом общий показатель по Литве в последние несколько лет снижается, и это хороший знак, проблема сдвинулась с мертвой точки. Но если сравнивать данные по Литве со средним показателем по Европе, то литовские данные значительно выше", – сказал Повилайтис.

В отчете Литва неприглядно смотрится не только из-за самоубийств. В нашей стране детям сложно найти друзей. 71% литовских 15-летних подростков указал, что легко заводит друзей. Мы по этому показателю 7-ые с конца. Легче всего находят контакт подростки в Румынии и Норвегии.

В конец рейтинга Литву сместил и показатель достижений в школе. Основные навыки по чтению и математике в Литве есть лишь у 61% 15-летних, а у эстонских ребят, занимающих 1 место, этот показатель составляет 79%.

ЮНИСЕФ отмечает, что достижения учеников тесно связаны с их эмоциональным состоянием. Согласно отчету, дети, у которых связь со школьной общиной теснее, учатся лучше. Они также больше довольны жизнью.

По этому показателю Литва также находится внизу списка. Из тех, кто не чувствует себя частью школьной общины, всего чуть больше 60% достигают основного уровня знаний по математике и чтению, а в группе детей, у которых тесная связь со школой, таких было больше 70%.

"Кстати, в отчете есть такой вывод - если ребенок получает немного поддержки в семье, то его эмоциональное самочувствие плохое", – сказал Повилайтис. Именно поэтому, считает психолог, отчет - важный сигнал о ситуации в литовских семьях.

Что касается самочувствия ребенка в школе, Повилайтис не сомневается в том, что тут немаловажную роль играет культура буллинга. Он заметил, что и эту проблему понемногу решают.

Невыгодно Литва смотрится и в оценке условий жизни детей. Большой процент детей живет в бедных семьях. В 2018 г. в Литве было 23,9% домашних хозяйств с доходом меньше 60% средней зарплаты (в развитых странах этот показатель составляет 20%).

Профессор Ромас Лазутка заметил, что для решения проблемы бедности одних "детских" денег недостаточно.

Он сказал, что больше всего с бедностью сталкиваются многодетные семьи и семьи, в которых детей воспитывает один из родителей.

"Мы знаем, что во всех странах, а особенно в Литве, если муж уходит, женщина остается с детьми, а зарплаты у женщин в Литве в среднем ниже, чем у мужчин. Если у женщины к тому же нет образования, часто бывает, что ее семья попадает в число бедствующих", – заметил Лазутка.



"Мы неприглядно смотримся почти во всех сферах социальной защиты, если смотреть часть ВВП. Особенно в вопросе пенсий, поэтому у нас распространена нищета среди пенсионеров, мы выделяем на пенсии чуть ли не в два раза меньше. То же самое с поддержкой семей, безработных, бедных, с политикой жилья", – указал слабые места Лазутка.