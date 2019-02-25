Между тем премьер-министра Саулюса Сквернялиса общество чаще оценивает отрицательно, чем положительно. Тут у него, по сравнению с другими кандидатами, самая неблагоприятная позиция.

Пока первую строку антирейтинга по-прежнему занимает лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис. Компания Baltijos tyrimai по заказу информационного агентства ELTA провела опрос 23 января - 3 февраля, во время которого просила жителей назвать общественных деятелей (респонденты сами называли фамилии), которым они больше всего не доверяют и которым они больше всего доверяют. Хуже всего респонденты оценили Карбаускиса - ему не доверяют 16,2% респондентов.

Несмотря на то, что за последние несколько месяцев уровень недоверия к Карбаускису уменьшился (в октябре показатель был 21,6%), он все равно остается лидером списка. В январе ему доверяли 4,8% респондентов, поэтому разница между доверием и недоверием сейчас составляет -11,4% (в октябре 2018 г. -16%).

Из политиков, которые претендуют на пост президента, самый низкий рейтинг у Сквернялиса - 12,4% респондентов не доверяют ему. Сквернялис в рейтинге занимает второе место, сразу за Карбаускисом.

Сквернялису, по данным опроса, доверяют 10,3% респондентов (по этому показателю он занимает второе место), все же больше людей скорее не доверяют ему, чем доверяют. С таким показателем (-2,1%) он единственный из кандидатов в президенты попадает в десятку политиков, которых общество оценивает достаточно плохо.

На втором месте по отрицательной оценке среди кандидатов в президенты - депутат Пятрас Гражулис. Ему не доверяет 1,6%, а доверяет 0,1% участников опроса (разница -1,5%).

На третьем месте - европарламентарий Вальдемар Томашевский (-1,4%). Ему доверяют 0,6%, а не доверяют 2% жителей Литвы. За ним идет европарламентарий Валентинас Мазуронис. Ему не доверяют 1,4%, а доверяют 0,4% (-1%).

Отрицательный рейтинг доверия и у исключенного из Литовского союза крестьян и зеленых кандидата в президенты Миндаугаса Пуйдокаса. Ему не доверяет 0,8% жителей. В ходе опроса никто из респондентов не выразил ему доверия.

Почти поровну разделились доверяющие(2%) и недоверяющие (2,4%) депутату Наглису Путейкису (разница -0,4%).

В числе кандидатов в президенты у четверых имидж скорее положительный, чем отрицательный. В их числе - Науседа (ему доверяют 8,6%, а не доверяют 0,8%, значит разница 7,8%). За ним идет кандидат от консерваторов Шимоните с 5,7% результатом (7,9% ей доверяют, 2,2% - не доверяют).

На третьем месте по положительной оценке - Юозайтис. Ему доверяют 1,8% респондентов, а недоверия никто не выразил.

На четвертом месте - Андрюкайтис. Ему доверяют 0,5% респондентов, никто не выразил недоверия.

Других участников президентских выборов респонденты либо не называли, либо их упоминали меньше чем 0,5% респондентов.

Опрос показал, что самый хороший имидж у президента Литвы дали Грибаускайте. Ей доверяют 28,2% респондентов, не доверяют 3,2% (разница 25%).

Как упоминалось, самый отрицательный образ среди политиков - у Карбаускиса (-11,4%).

За ним идет консерватор Андрюс Кубилюс (-11,3%), которому доверяют всего 0,3% жителей, а 11,6% не доверяют. За ним следует министр здравоохранения Аурелиюс Верига (-9,3%). Ему доверяют 1,8% и не доверяют 11,1% граждан Литвы. Тройка отрицательных лидеров в Литве с октября 2018 года не изменилась.

В 10-ку попал бывший фактический глава Литвы Витаутас Ландсбергис (-7,3). Ему доверяют 0,6% и не доверяют 7,9% участников опроса.

Лидеру консерваторов Габриэлюсу Ландсбергису доверяют 4,9% и не доверяют 11,1% жителей (разница -6,2%). Далее следует европарламентарий Роландас Паксас (-3,9%), которому не доверяют 6,5%, а доверяют - 2,6% респондентов.

Бывший глава либералов Элигиюс Масюлис получил только отрицательную оценку, ему не доверяют 3,5% респондентов.

Еще 2,8% участников опроса доверяют лидеру партии труда Виктору Успасских, а не доверяют ему - 6,2% (разница -3,4%). За ним следует уже упоминавшийся Сквернялис (-2,1%), а десятку завершает экс-мэр столицы Артурас Зуокас (-2,1%).