В "черном списке" – 10 районных и две республиканские больницы

Заместитель главы ГБК Вячеслав Закс сказал, что количество стационарных услуг сокращается уже третий год.

"Количество амбулаторных услуг растет, особенно в сфере приема – скорой помощи. Причина – изменение закона, расширение спектра таких услуг", – сказал Закс.

По его словам, несмотря на то, что количество стационарных услуг сократилось на 2%, финансирование увеличилось на 13%, еще больше увеличилось финансирование амбулаторных услуг (16%).

Закс сказал, что расходы на услуги растут ежегодно, в этом году рост рекордный – 16,5%, то 1,4 млрд. евро.

Он отметил, что стало больше соглашений с частными компаниями, расширяющими спектр амбулаторных услуг.

Представитель ГБК Симона Адамкявичене заметила, что в 2018 г. общий финансовый результат республиканских больниц был положительным. Он немного уменьшился (по сравнению с 2017 годом) потому, что "университетские больницы выделяют дополнительные средства на повышение зарплат врачам и медсестрам".

По словам Адамкявичене, общий финансовый результат республиканских больниц остался положительным, значительно улучшилось положение региональных больниц (раньше он был отрицательным, а сейчас принес прибыль 1 млн. евр), общий результат районных больниц улучшился с -900 000 евро до 1,6 млн. евро.

Она сказала, что улучшился и результат работы городских поликлиник, финансовое состояние центров первичного звена, станций скорой помощи, хосписов.

Однако были и больницы, продемонстрировавшие отрицательный результат. В 2017 г. отрицательный финансовый результат был в 92 учреждениях, в 2018 г. - в 58.

Из университетских больниц отрицательный результат был у Жальгирисской клиники.

В 2017 г. отрицательный финансовый результат был у 4 республиканских больниц, в 2018 г. - у 2. Это детский реабилитационный санаторий Palangos gintaras и Республиканская шяуляйская больница. Их отрицательный результат был небольшой - 0,1-0,2% годового дохода.

Из региональных больниц – две (Кедайняйская и Тельшяйская) завершили год с отрицательным результатом.

"В большинстве случаев этот отрицательный результат - последствие повышения зарплат, многие учреждения должны были повышать зарплаты, чтобы соответствовать минимуму", – сказала Адамкявичюте.

Отрицательный результат был у 10 районных больниц: Игналинская, Шальчининкская, Молетская, Пакруойская, Висагинская больницы и др.