Представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Роландас Пунцявичюс сказал, что <...> это ограничение позволяет ориентировать инициативу не на крупных игроков рынка, а на небольшие торговые места.

"Это смешно - если купишь цветочный горшок в торговом центре IKEA, то сможет участвовать в лотерее, а если в Senukai - нет", — сказала аналитик Литовского института свободного рынка Ева Валешкайте.