С 18 февраля в чековой лотерее могут участвовать и чеки из торговых центров, однако чеки магазинов крупных сетей розничной торговли принимать не будут, пишет vz.lt.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Роландас Пунцявичюс сказал, что <...> это ограничение позволяет ориентировать инициативу не на крупных игроков рынка, а на небольшие торговые места.

"Это смешно - если купишь цветочный горшок в торговом центре IKEA, то сможет участвовать в лотерее, а если в Senukai - нет", — сказала аналитик Литовского института свободного рынка Ева Валешкайте.

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