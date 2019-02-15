Представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Роландас Пунцявичюс сказал, что <...> это ограничение позволяет ориентировать инициативу не на крупных игроков рынка, а на небольшие торговые места.
"Это смешно - если купишь цветочный горшок в торговом центре IKEA, то сможет участвовать в лотерее, а если в Senukai - нет", — сказала аналитик Литовского института свободного рынка Ева Валешкайте.
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