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В частном доме по присмотру за больными Klaipėdos Hospisas коронавирус установили у 30 пациентов и 10 членов персонала. Это еще неокончательные данные, поскольку 15 работников еще не обследованы.
В частном доме по присмотру за больными Klaipėdos Hospisas – 40 случаев коронавируса
© Shutterstock

Информацией о заражения в доме опеки в субботу в социальной сети поделился мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас, которому сначала было известно о 38 случаях.

"18 апреля 2020 года мы столкнулись с самым большим на сегодняшний день вызовом на фронте борьбы с COVID-19. Я только что получил информацию о том, что в частном доме опеки Klaipėdos Hospisas коронавирус подтвердили у 38 пациентов и членов персонала", - писал он.

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И продолжил:

"Это очень серьезный инцидент, серьезная угроза для пациентов. Поэтому мы немедленно информировали представителей Минздрава, я только что говорил с министром Аурелиюсом Веригой, с другими специалистами. Все ведомства информированы. Все выполняют все необходимое в данной ситуации. Я говорил и с руководством учреждения, велел им пресечь всякое перемещение, никому не входить и не выходить из здания, информировать персонал.

Вскоре станет известно, кто именно из персонала заразился вирусом. Я попросил руководство быстро решить вопрос персонала, который смог бы заботиться о пациентах на месте, поскольку после совещания с Минздравом пришли к мнению, что перевозить этих пациентов было бы слишком рискованно. Поэтому вопрос ухода и оказания помощи будет решаться на месте.

Я не сомневаюсь, что мы справимся даже с таким положением, главное - не паниковать и сплотиться, давайте не выходить из дома без серьезного основания, несмотря на сообщение о всякого рода послаблениях. Мы должны понять и уяснить – вирус никуда не ушел, борьба не прекращена, она продолжается, и начала конца не видно".

Директор дома опеки Раса Дагене сказала Delfi, что персонал и пациентов изолируют, но откуда пришел вирус, она не комментировала. Сама женщина указала несколько рабочих мест, в их числе - Клайпедская университетская больница, Шяуляйская больница. Сама она коронавирусом не болеет: по имеющимся данным, больны 30 пациентов и 10 работников.

Главврач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис уточнил, что в этом доме опеки работает и врач, у которой 4 дня назад установили коронавирус.

"Она также работала и в Скорой помощи и в Центре крови", – сказал Янушонис.

Минздрав отметил, что эти случаи заболевания будут включены в завтрашнюю статистику. Сейчас ищут способ решения сложившейся ситуации.

"Все ведомства работают, НЦОЗ сотрудничает с самим учреждением и координирующим ведомством, в данном случае это Клайпедская университетская больница, ищут решения. Начаты эпидемиологические исследования, стараются пресечь распространение", – сказала представитель Минздрава Юстина Петравичене.

ru.DELFI.lt
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