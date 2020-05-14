aA
14 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига представил новости об обуздании распространения коронавируса в стране. На данный момент самый большой очаг заболевания – Вильнюсская клиническая больница.
В центре внимания специалистов – Вильнюсская клиническая больница
© DELFI / Domantas Pipas

"Самый большой очаг коронавируса в Литве на данный момент - в медучреждениях. Новый случай - пациент, эту информацию мы получили сегодня. Всего болеют 15 пациентов терапервтического, отделения, реанимации и интенсивной терапии. Заразились 11 работников, 8 в терапевтическом отделении, 3 в отделении интенсивной терапии", – сказала директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

Статьи по теме:
Исследование: у пятой части жителей Литвы нет денег "на черный день"  (26)
В Литве еще один этап смягчения карантина: перемены грядут с завтрашнего дня  (103)

По ее словам, у близких 6 выписанных пациентов также установили COVID-19.

"В доме на ул. Пяргалес живет работница Вильнюсской клинической больницы, которая сейчас не болеет, но находится в изоляции", – сказала Лингене.

Сейчас в Вильнюсской клинической больнице идет тщательная проверка.

"Информация поступает как от работников, так и анонимно, сообщают, что в больнице не придерживаются правил не только в перечисленных отделениях", – сказала Лингене.

"В последние две недели количество больных сокращается, если не учитывать очаги. Очаги хорошо локализованы и большой опасности для жителей Литвы не представляют. Больше всего заболеваний фиксируют в Вильнюсском, Мариямпольском и Клайпедском округах", – продолжила специалист.

"Самый большой показатель заражения регистрируется в группе старше 80 лет, если брать абсолютные данные, то больше всего больных в группе 25-45 лет. На третьем месте – группа 50-64 лет. В группе 0-4 лет есть 11 случаев, 5-14 – 14 случаев заболевания. В Литве коронавирусом болеет много женщин: 5,67 случаев на 10 000 жителей, мужчины – 4,69. Это отвечает данным по Европе. Скончались 33 женщины и 21 мужчина. 6 умерших были младше 65 лет, умирали в основном пожилые люди", – сказала Лингене.

В Литве из общего числа больных коронавирусом 20% - это специалисты, работающие в сфере медицины, в Китае их было 3,8%, в Испании 20%.

В среду сообщили о том, что коронавирусом заболел водитель автобуса 53-го маршрута.

По имеющимся данным, COVID-19 установили у близкого родственника водителя (этот родственник работает в Вильнюсской клинической больнице).

"Риск заражения пассажиров невелик, поэтому это особого беспокойства не вызывает", – сказала Лингене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Золотой век усадеб сельского туризма: сколько стоит отдых в литовской деревне (44)

В Литве продолжается карантин , ситуация с...

Литве прогнозируют пятую волну эмиграции: начнется осенью, но уехать будет нелегко (151)

Уже сейчас экономисты убеждены, что пандемия...

Премьер-министр Литвы предлагает жителям не снимать маски (45)

В среду правительство Литвы смягчило условия...

TOP новостей

Как в Литве будут работать рестораны и кафе: за столиком не больше 5 человек (24)

13 мая правительство Литвы приняло новые смягчения...

Rita Karavaitienė

Литве прогнозируют пятую волну эмиграции: начнется осенью, но уехать будет нелегко (151)

Уже сейчас экономисты убеждены, что пандемия...

Aurelijus Veryga

Министр здравоохранения заявил, что заболевшие врачи неправильно использовали средства защиты (13)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Baltarusijoje į Pergalės dienos minėjimą susirinko minios žmonių Baltarusijoje į Pergalės dienos minėjimą susirinko minios žmonių Baltarusijoje į Pergalės dienos minėjimą susirinko minios žmonių Baltarusijoje į Pergalės dienos minėjimą susirinko minios žmonių

Игра в жмурки с коронавирусом в Беларуси. Парад, аресты и старт президентской кампании Лукашенко (90)

Прошедший 9 мая в Минске парад по случаю 75-летия победы...

В центре внимания специалистов – Вильнюсская клиническая больница  самый большой очаг коронавируса (3)

14 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

|Maža didelių žinių kaina