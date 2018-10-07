Вильнюсцы, в числе которых были и депутаты парламента, собрались в баре на ул. Савичаус, где помянули партизана Раманаускаса-Ванагаса.

Депутат Радвиле Моркунайте-Микуленене выложила на своей странице в Facebook несколько видео, на которых фольклорный ансамбль Ugniavijas вместе с горожанами поет старые партизанские песни. В центре Вильнюса звучали многим известные песни Bolševikai tegul žino, Viens, du, trys ir и др. После песни собравшиеся поднимали бокалы и пили со словами "За Ванагаса".

Организаторы мероприятия приглашали проститься с Раманаускасом-Ванагасом без грусти.

"Литва хоронит главу партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. И это не просто грустный праздник, это похороны нашего ГЕРОЯ. Ванагас - символ сопротивления современной Литвы и вдохновение на будущее! Давайте соберемся после официальной части и отметим это?", - писали в приглашении.