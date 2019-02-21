21 февраля в центре Вильнюса, на проспекте Гедиминаса полиция задержала советника мэра Друскининкай Ричардаса Малинаускаса Айварас Кадзяускас. Полиция вывела его из автомобиля и посадила в полицейский экипаж, пишет lrytas.lt.
Ričardas Malinauskas
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Этот факт порталу подтвердил и сам Малинаускас, который в момент задержания советника находился в его автомобиле.

"Сотрудники правоохраны как звери подскочили к машине, вывели советника и увели в свой автомобиль", – рассказал мэр Друскининкай и прибавил, что он сам подготовился к задержанию – собрал все вещи.

В домах Малинаускаса и его советника были проведены обыски.

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"В соответствии с постановлением суда, у меня дома вчера провели обыск, как и в доме моего советника Айвараса Кадзяускаса", – сказал 21 февраля мэр.

Малинаускас рассказал об этом на пресс-конференции, на которой обвинил нескольких политиков и прокуроров в организации расправы и заявил, что советник президента Дали Грибаускайте оказала давление на судей.

Пресс-конференция состоялась за несколько часов до того как ГИК лишил Малинаускаса неприкосновенности.

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