Этот факт порталу подтвердил и сам Малинаускас, который в момент задержания советника находился в его автомобиле.
"Сотрудники правоохраны как звери подскочили к машине, вывели советника и увели в свой автомобиль", – рассказал мэр Друскининкай и прибавил, что он сам подготовился к задержанию – собрал все вещи.
В домах Малинаускаса и его советника были проведены обыски.
"В соответствии с постановлением суда, у меня дома вчера провели обыск, как и в доме моего советника Айвараса Кадзяускаса", – сказал 21 февраля мэр.
Малинаускас рассказал об этом на пресс-конференции, на которой обвинил нескольких политиков и прокуроров в организации расправы и заявил, что советник президента Дали Грибаускайте оказала давление на судей.
Пресс-конференция состоялась за несколько часов до того как ГИК лишил Малинаускаса неприкосновенности.
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