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На депутата Арвидаса Анушаускаса и его семью в центре Вильнюса напал незнакомый мужчина. Политик с супругой Линой и своим первенцем вышел на прогулку и искал спокойное местечко в уличном кафе.
Vilniaus centre su šeima užpultas politikas Arvydas Anušauskas/ Foto: Delfi ir stop kadras.
Vilniaus centre su šeima užpultas politikas Arvydas Anušauskas/ Foto: Delfi ir stop kadras.

Анушаускас сказал, что настроение им испортил незнакомый мужчина.

"Насколько я понял, причина агрессии было то, что он меня узнал, я и моя семья ему не нравимся. Мы остановились между ТЦ GO9 и зданием "Литовской почты", что осмотреться, и в этот момент она стал бросаться на меня. Он назвал меня по фамилии, а потом посыпалась брань. Я бранные слова не буду повторять, их там было около 90%. Он публично оскорблял и унижал меня, жену, ребенка", – сказал политик.

Он снял агрессора на видео и выложил его в социальную сеть. Политик не осмелился утверждать, что мужчина был пьян.

"Я не берусь такое утверждать, говорил он достаточно связно", – сказал Анушаускас. Он позвонил в полицию. "Ведь по городу ходит такой неадекватный человек, ведь на проспекте Гедиминаса много людей. А за зданием находится правительство", – сказал депутат.

Анушаускас сказал, что единственный член их семьи, который не пережил стресс - это младенец, он так и не проснулся.

"Политиков у нас оскорбляют, но чтобы так семью, ребенка, человека ругать... В первый раз такое случилось. Странно было, что такой высокий и агрессивный человек оказался трусом. Когда я сказал, что все снял на видео, он бросился бежать. А поскольку я звонил в полицию, я следил, куда он побежал.

Я потом нашел его за Драматическим театром у контейнеров. Увидев меня, он перепрыгнул через забор и убежал, ну, я уже через забор не лез. Полиция сказала мне, что не надо было идти за ним, ведь не знаешь, был ли он вооружен. Но я в тор момент об этом не думал", – сказал собеседник.

Delfi пока не удалось связаться с представителем Вильнюсского комиссариата полиции.

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