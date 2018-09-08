В группе в Facebook, посвященной мероприятию, было анонсировано, что с 18:00 до 20:00 любой желающий может подойти к бару Pavilionis и получить радужный флаг, который рекомендовалось вывесить на своём балконе и выложить фотографию в социальные сети с хэштегом #LGBTdraugiškaLietuva. Скопление нескольких десятков молодых людей у обозначенного места можно было заметить еще за 15 минут до начала акции.

Начиная с 18:00, люди начинали подходить более активно – молодые родители с детьми, парни и девушки, иногда попадались и люди среднего и преклонного возраста. В результате заготовленные 500 радужных флагов, купленные по итогам объявленной в интернете кампании фандрайзинга, закончились в течение 30 минут, и многие желающие не смогли их получить.

В центре Вильнюса раздали 500 радужных флагов © Фото автора

Некоторые участники акции объяснили DELFI, почему они решили принять в ней участие.

"Мы за толерантность по отношению ко всем меньшинствам, поэтому решили поддержать эту акцию, – сказала участница акции Рута. – Мы считаем, что идея мероприятия правильная. Мы должны принимать всех людей такими, какие они есть".

"Гомофобия – это одна из страшных проблем современного мира. Прежде всего, стран первого мира, – заявила участница акции Катя. – Мы должны понимать, что люди могут выбирать, любить и делать все, что они хотят. Те, кто этого не понимают, достойны порицания и осуждения".

"Я еще не успел на самом деле принять участие в акции. Только подошел, а флаги уже закончились, – посетовал участник акции Вениамин. – Я считаю, что права человека одни за другие цепляются. Нельзя закрывать глаза на дискриминацию одних людей и одновременно бороться за права других. Поэтому в принципе вот такой есть индикатор на соблюдение прав - если в какой-то стране плохо относятся к геям и, условно, к наркозависимым людям, то в принципе в этой стране будет плохо и с другими правами. Так не бывает, чтобы, например, было все хорошо, кроме геев. Или все хорошо, кроме наркозависимых или бездомных. Любая фобия одна за другую цепляется, и это приводит к одному большому массовому нарушению прав".

Среди участников также можно было заметить людей, известных в общественно-политических кругах Вильнюса. Так, DELFI удалось пообщаться с преподавателем Вильнюсского университета Витисом Юрконисом.

"Я думаю, что надо поднимать сложные вопросы в нашем обществе. И то, что были эти поджоги, может быть это эпизоды, но на это не обращать внимания нельзя. Суть даже не в том, что это был ЛГБТ-активист или контора ЛГЛ, суть в том, что таких вещей против кого бы то ни было, какой-то группы, - религиозной-не религиозной, гражданской-не гражданской, - такого быть не должно. И наша гражданская позиция должна заключаться в том, что преступлений по мотивам ненависти в нашем обществе не должно быть. И если они случаются, то наши власти и полиция должны обращать на это очень большое внимание и найти преступников", - объяснил он мотивы своего участия.

В центре Вильнюса раздали 500 радужных флагов © Фото автора

В конце мероприятия мы попросили подвести его итоги депутата городского совета Вильнюса Марка Адама Гарольда. По его словам, акция прошла успешно, и подобные флэшмобы будут продолжены.

"На акции были розданы абсолютно бесплатно все 500 приготовленных специально для этого радужных флагов. Причем они закончились буквально за 30 минут и не все желающие смогли их получить. Людей, которые получили флаги, мы призываем вывешивать их со своих балконов и выкладывать фотографии в социальные сети с хэштегом #LGBTdraugiškaLietuva. При проведении этого мероприятия нет какой-то конкретной организации. Одним из главных инициаторов акции является режиссёр Ромас Забараускас. Он обычный ЛГБТ-активист. После случившихся поджогов он с друзьями совершенно спонтанно предложил эту акцию, на которую откликнулось 10-20 меценатов, которые пожертвовали деньги на покупку флагов для их бесплатной раздачи. Я был одним из меценатов. После случившихся поджогов, которые можно расценивать как террор по отношению к ЛГБТ-сообществу, мы должны показать, что мы здесь и у нас нет страха. Флаг ЛГБТ - это не обязательно, что здесь живут геи, или этот бар для геев. Это означает, что здесь рады всем. Поэтому мы хотим, чтобы как больше баров, гостиниц, хостелов размещали эти флаги у себя. Подобные акции будут продолжаться", – подытожил "ночной мэр" Вильнюса.

Напомним, что несколько недель назад был подожжен офис LGBT Community Center в Вильнюсе. После этого инцидента режиссер Ромас Забараускас вывесил радужный флаг на своем балконе. Вскоре была подожжена дверь одного из его соседей.