Это был необычный тест, поэтому к нему готовились с января. В учениях участвовали не только все городские компании, но и команды волонтеров - жители города, различные спасательные службы и антитеррористический отряд "Арас", кроме того, мэрии нескольких других городов.
В соответствии со сценарием, в тоннеле имитировали ситуацию, при которой в Вильнюс с 4 до 7 ч. утра выпало 45 мм осадков. Такой ливень нарушил движение в тоннеле и во многих других местах столицы, расстроил работу компаний, присматривающих за дорогами. В тоннеле стал тонуть школьный микроавтобус с детьми, вскоре у тоннеля загорелась автоцистерна. А в насосной забаррикадировались вооруженные преступники.
С преступниками разбирались сотрудники антитеррористического отряда "Арас". Бойцы быстро нейтрализовали преступников и впустили в насосную работников компании Grinda, чтобы они могли отремонтировать насосы в тоннеле.
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