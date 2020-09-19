Основная цель ярмарки – презентация национальных блюд, традиций, ремесел живущих в Литве народов. В ярмарке ежегодно участие принимают самые активные мастера народного быта, исполнители народных песен и танцев.
В этом году ярмарка проходит на проспекте Гедиминаса, в скверах Одмину и Жемайтес, около Лукишкской площади и на Кафедральной площади.
Вильнюсцы и гости столицы смогут попробовать блюда национальной кухни разных народов, познакомиться с традициями и культурой.
Семьи могут принять участие в баскетбольном турнире, а для малышей на Кафедральной площади устроена зона развлечений.
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