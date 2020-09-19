aA
В 12-й раз в центре Вильнюса проходит "Ярмарка народов". Ее можно посетить с пятницы по воскресенье (18-20 сентября).
Tautų mugė
Tautų mugė
© DELFI / Modesta Meškė

Основная цель ярмарки – презентация национальных блюд, традиций, ремесел живущих в Литве народов. В ярмарке ежегодно участие принимают самые активные мастера народного быта, исполнители народных песен и танцев.

В этом году ярмарка проходит на проспекте Гедиминаса, в скверах Одмину и Жемайтес, около Лукишкской площади и на Кафедральной площади.

Вильнюсцы и гости столицы смогут попробовать блюда национальной кухни разных народов, познакомиться с традициями и культурой.

Семьи могут принять участие в баскетбольном турнире, а для малышей на Кафедральной площади устроена зона развлечений.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Литве диагностировано рекордное количество случаев заболевания коронавирусом  такого не было с апреля (87)

По данным Национального центра общественного...

Премьер Литвы о рекордном количестве заболевших: мы готовы и знаем, что делать (21)

После того как в субботу стало известно о рекордном...

Англия литовцев больше не привлекает: заработать 1400 евро можно и в другой стране (5)

Brexit побудил жителей Литвы искать другое направление...

Очереди тягачей на границе с Беларусью продолжают расти (8)

В очереди у КПП Медининкай въезда ждут 210 тягачей....

Замечание учителя ребенку, который забыл маску, вывело мать из себя: посчитайте, сколько это стоит (54)

Слова учителя, сказанные ребенку, который забыл маску,...

|Maža didelių žinių kaina