Работники компании Biseris расставили "кирпичи" на ул. Т.Косцюшкос, Арсенало, Жигиманту, Вильняус, Йогайлос, Пилимо, Б.Радвилайтес, Майронё и М.Даукшос.
Несмотря на то, что заранее сообщалось о том, что с 22 ч. движение в центре будет перекрыто, движение в центре было интенсивным: туда-сюда сновали не только автомобили такси, но и частные легковые авто.
Работники Biseris расставили не только запрещающие въезд знаки, но и указатели на объездные дороги.
Однако не все водители быстро осознали происходящее. С трудом понимали, что происходит, водители, ехавшие в центр со стороны Антакальниса. Многие, увидев "кирпич" останавливались, а потом продолжали путь как ни в чем не бывало.
"А если я здесь живу, как мне проехать?" – спросил один водитель. Таким водителям проехать разрешали, но предупреждали, что проезд закрыт на всем участке.
"С другой стороны уже стоят знаки, поэтому, кто проехал, поймет, что дальше проезда нет", – сказал DELFI работник компании, установившей знаки.
Однако без хаоса не обошлось. После появления знаков нашлось немало смельчаков, для которых они не представляли никакой преграды.
Заметив, что водители нарушают правила, на дорогу вышли полицейские. Но и их присутствие отпугнуло далеко не всех нарушителей. Полицейским приходилось их останавливать и объяснять, что въезд на ул. Т.Косцюшкос закрыт.
Чтобы избежать дальнейшей суматохи, а у кругового перекрестка рядом с храмом Петра и Павла начал формироваться затор, полицейские предприняли крайнюю меру: поставили на пути у нарушителей автомобиль с включенными мигалками.
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