Во время открытия на террасе Live Square будут установлены зеркальные инсталляции. В разных местах будут установлены разного рода зеркальные элементы, которые позволят запечатлеть себя на фоне отражений городских пространств.
Праздничное настроение создадут музыкальные композиции – выступят известная Rūta Loop, струнный квартет Art Vio и мультиинструменталист Саулюс Петрейкис.
26–28 августа во время специальных экскурсий желающие смогут побывать на экскурсии в первой в Литве 4-звездочной гостинице Hilton Garden Inn. Правда, чтобы попасть на экскурсию нужна предварительная запись.
27 августа в 17 ч. на террасе Live Square состоится дискуссия о проспекте Гедиминаса – его создании, исторических переменах, нынешних вызовах и перспективах. В беседе примет участие главный архитектор города Миндаугас Пакальнис, автор книги о проспекте Ингрида Тамошюнене, искусствовад Саулюс Пилинкус, глава компании Eika, которая построила Live Square, Домас Даргис, жители проспекта.
В Live Square находится бизнес-центр, 164-комнатная гостиница Hilton Garden Inn с конференц-центром, жилые здания с 88 апартаментами.
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