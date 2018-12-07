7 декабря, в 17 ч. на Лукишкской площади был открыт каток. Вильнюсцы и гости столицы смогут кататься на коньках до февраля – на месте можно взять и коньки.
© DELFI / Karolina Pansevič

Размер катка 20 на 40 м. Во время открытия катка находящийся рядом фонтан стал местом инсталляции из воды, света и стекла: к зиме он обновился и предстал в новом амплуа.

Каток будет работать каждый день с 12 до 22 ч., а в выходные с 10 до 22.00 ч. В рабочие дни на катке будут проходить бесплатные уроки хоккея, фигурного катания и керлинга. Стоимость сеанса со своими коньками – 2 евро, а с взятыми напрокат – 3 евро.

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