Размер катка 20 на 40 м. Во время открытия катка находящийся рядом фонтан стал местом инсталляции из воды, света и стекла: к зиме он обновился и предстал в новом амплуа.

Каток будет работать каждый день с 12 до 22 ч., а в выходные с 10 до 22.00 ч. В рабочие дни на катке будут проходить бесплатные уроки хоккея, фигурного катания и керлинга. Стоимость сеанса со своими коньками – 2 евро, а с взятыми напрокат – 3 евро.