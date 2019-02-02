В последнее время в социальных сетях неоднократно появлялись изображения, порождающие не только страх, но и возмущение – с крыш многоквартирных домов, даже в центре Вильнюса, свисают огромные сосульки. Такие куски льда угрожают жизни людей.
© Shutterstock nuotr.

Очень невесёлой историей поделилися в Фейсбуке житель Вильнюса Паулюс, который рассказал, что в самом центре Вильнюса на его мать упала большая глыба льда. В данное время женщина находится в больнице.

"Сегодня мне очень жаль, обидно и стыдно, что я – вильнюсец, родившийся и выросший здесь.

Моя мама шла в театр и вместо хорошего спектакля получила удар по голове вот таким куском льда. Она будет жить, но произошло кровоизлияние в мозг, сломан нос, нарушена память.

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Всё это произошло не где-нибудь в спальном районе или садовом товариществе, а в самом центре города, на улице Вильняус (символично, не правда ли?). Место, где это произошло, не было огорожено или отмечено другим способом. Лента "Стоп" появилась лишь после инцидента", – пишет в интернете мужчина и обращается к мэру Вильнюса.

Мэр Вильнюса: большая поддержка Вашей матери и семье

После публикации мужчины в интернете поторопился отреагировать и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Он написал сообщение в комментарии.

"Паулюс, большое соболезнование по поводу такого несчастья. Администратор дома, ответственный за то, чтобы таких случаев не было, за это ответит. А Вашей матери и семье большая поддержка.

Будем осторожными, потому что погода такая, что риск падения сосулек сейчас очень возрос, а городские службы будут делать всё, чтобы уменьшить этот риск - сделают и свою, и чужую работу (Предприятие самоуправления сбивает сосульки с виадуков и подобных структур, но будет выезжать на выполнение работы зазевавшихся администраторов – здоровье и жизнь дороже, а со всеми администраторами будет серьёзный разговор).

Паулюс, если понадобится правовая помощь во взыскании возмещения ущерба с администратора – самоуправление поможет. Кстати, и так время изменить правовые акты так, чтобы самоуправление могло наказывать проштрафившихся администраторов при обнаружении халатности (свисающих сосулек в данном случае), а не после того, как произойдёт несчастье", – написал в комментарии Р.Шимашюс.

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