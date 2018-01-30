Специалисты говорят, что провалов будет становиться все больше.

Жительница Паневежиса Вилма рассказала порталу JP, что провал во дворе дома появился 29 января рано утром.

"В 6 ч. утра его еще не было. Об этом рассказали жители. Думаю, что провал образовался около 7 ч., поскольку в 7.30 ч., когда я приехала на работу, он уже был. Хорошо, что я оставляю машину в другом месте, иначе въехала бы в эту яму. Повреждены автомобили двоих жителей дома – они пытались выехать со двора и попали в яму. Почему образовались провалы, не знаю. Может, дождь подмыл грунт", – предположила женщина.

Директор Panevėžio gatvės Гинтарас Петраускас сказал, что о провалах узнал из СМИ, жители о них не сообщали.

"Жители дома не информировали. Не могу назвать причину образования провала. Надо выяснить, только тогда смогу сказать, почему. С другой стороны, погода в последние дни плохая. Таких провалов весной в Паневежисе может появиться немало. Есть все условия для этого: мороз, снег, оттепель, дождь. Погода такая, что проблем с дорогами будет немало", – сказал Петраускас и заметил, что работники Panevėžio gatvės выяснят причины появления провалов.