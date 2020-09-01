Клайедчанин Дарюс поделился видео, которое сделал в пятницу вечером. Птица сидела на проезжей части оживленного перекрестка ул. Пилес, Галинё Пилимо, Саусё 15-осёс и Миниёс.

"Я подумал, что она ранена, хотел узнать, куда звонить в таком случае. Потом увидел, что птица не ранена, она что-то держала в когтях, выяснилось, что ее добычей стал голубь. Птица взлетела, но задела проезжающую машину, видимо, напугала и водителя. Потом улетела в кусты на другой стороне улицы", - рассказал Дарюс.

Орнитолог Витаутас Юсис сказал, что на видео снят ястреб-тетеревятник.

"Это молодая птица, птенец этого года. Молодые птицы не такие пугливые, как взрослые. В городе они охотятся на голубей - здесь им легче поймать добычу. В населенных пунктах хищник может напасть на домашних птиц", - сказал он.

По словам Юсиса, взрослые птицы обычно охотятся в лесах, на опушках, у водоемов. Основная их добыча - врановые (сойки, вороны), ловят чаек, голубей о других птиц средних размеров.