В центре Каунаса на офисном здании поселили 100 000 пчел

Специалисты говорят, что каунасцам нечего переживать, пчелы эти мирные и кусать людей не будут. Это пчелы Бакфаст, из вывели монахи. На выведение пчел этой породы ушло 75 лет.

"Мы видим, пчелы перенесли нелегкую дорогу, но не реагируют ни на какие раздражители. Если бы это были обыкновенные европейские пчелы, мы здесь вот так просто стоять не могли", – сказал доктор наук Альгирдас Амшеюс.

На вопрос, сколько раз его кусали пчелы, он лишь улыбнулся.

"Каждый день руками доводится ловить десятки пчелиных маток. Это королевы ульев. В каждом улье живет одна королева, без свиты она не живет, ее постоянно сопровождают другие пчелы, но ни меня, ни гостей они ни разу не кусали", - сказал Амшеюс.

Было замечено, что пчелы в городе чувствуют ничем не хуже, чем в полях лучше.

"Я думаю, здесь условия для них отличные. Пчелы высоты не боятся – чем ближе к солнцу, тем лучше. Вентиляция хорошая, улей теплый. Ветер? Их он меньше всего беспокоит. Разве что тот, который дует со стороны, но я думаю, что все будет хорошо. Пчелы в городе - не новость, а в мире по этому показателю лидирует Канада. Там на крышах живут по 30-40 семей, с каждого улья получают 40-50 кг меда. Самое главное, что этот мед бывает очень чистым. Сейчас города становятся чище, чем поля. Видели ли вы в городе автомобили с удобрениями? Здесь их нет, химии нет, а бензин в наше время чистый. Люди и пчелы хорошо живут вместе", - сказал Амшеюс.

Интересно, что живущие в городе пчелы приносят больше меда, чем те, что живут на полях.