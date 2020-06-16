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Читатели портала Kas vyksta Kaune поделились фотографиями аварийной посадки воздушного шара в центре Каунаса. Во время посадки никто не пострадал.
В центре Каунаса аварийную посадку совершил воздушный шар
© Kas vyksta Kaune skaitytojų nuotr.

"Три шара поднялись, скорее всего, с места слияния рек, но только два из них продолжили путь. Съехались пожарные-спасатели, врачи. Шар убирают", – писал читатель Повилас.

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