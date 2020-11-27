Охотники не сомневаются, что это следы бурого медведя, других животных, которые могли бы оставить такой след в Литве нет. Утверждают, что бурые медведи в Литве не водятся, а только забредают из Латвии или Беларуси. Однако в последнее время появилось больше фактов возможного постоянного пребывания медведей на территории Литвы.

В Литве последний бурый медведь был убит в 1883 году в Варенском районе, считается, что сейчас в Литве медведей нет. В последние 30-40 лет медведей в Литве видели в Биржайском, Паневежском, Укмергском, Утенском, Игналинском, Алитусском, Швенченском, Варенском, Вильнюсском и Юрбаркском районах.