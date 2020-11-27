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Охотники обнаружили следы медведя в Расейнском районе. По данным портала agroeta.lt, следы были замечены во время охоты недалеко от деревни Пришмантай. От этой деревни до границы Юрбаркского района - всего 20 км. По данным сайта Raudonojiknyga.lt, раньше медведя видели недалеко от Людвинавы.
Rudoji meška
Rudoji meška
© Shutterstock

Охотники не сомневаются, что это следы бурого медведя, других животных, которые могли бы оставить такой след в Литве нет. Утверждают, что бурые медведи в Литве не водятся, а только забредают из Латвии или Беларуси. Однако в последнее время появилось больше фактов возможного постоянного пребывания медведей на территории Литвы.

В Литве последний бурый медведь был убит в 1883 году в Варенском районе, считается, что сейчас в Литве медведей нет. В последние 30-40 лет медведей в Литве видели в Биржайском, Паневежском, Укмергском, Утенском, Игналинском, Алитусском, Швенченском, Варенском, Вильнюсском и Юрбаркском районах.

Rudojo lokio pėdsakai
Rudojo lokio pėdsakai
© Organizacijos nuotr.

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