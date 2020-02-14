"Договор подписан, съемки начнутся сегодня и продлятся все выходные", – подтвердил BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

Съемки четвертого сезона этого популярного в мире американского научно-фантастического сериала готовились уже с начала января.

Вильнюсское кинобюро и Министерство юстиции отмечают, что закрытая в прошлом году Лукишская тюрьма пользуется большим интересом зарубежных кинокомпаний.

Компании киноиндустрии Литва привлекает уже несколько лет по причине налоговых льгот, исключительных мест, подходящих для съемок, а также благодаря Вильнюсскому кинобюро, вниманию центральных властей к рекламе страны среди создателей кино.

В прошлом году Netflix снимал в Вильнюсе детективный сериал Young Wallander, а получивший мировое признание мини-сериал "Чернобыль" снимался в Вильнюсе и Висагинасе другим американским телегигантом HBO.