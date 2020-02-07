В Бразилии во время нападения был убит гражданин Литвы, подозреваемый задержан

Гражданин Бразилии, подозреваемый в убийстве, был задержан на месте преступления, подтвердила в пятницу представитель Министерства иностранных дел (МИД) Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене.
Как сообщила BNS представитель МИД, генеральный консул Литвы в Сан-Паулу получил официальное подтверждение полиции Рио де Жанейро о том, что в городе Парати (штат Рио-де-Жанейро) был убит гражданин Литвы.
Преступление расследует местная полиция.
СМИ сообщают, что тело Адама Жиндуля было обнаружено в съемных апартаментах, спутница убитого сказала, что она была изнасилована. Женщину доставили в больницу.
Произошедшее расследует местная полиция.
Консул отправил литовской полиции информационное сообщение о случившемся с просьбой информировать близких.
Службы не комментировали возможных мотивов нападения и не представили никаких деталей.
Как сообщило бразильское агентство новостей Globo, А. Жиндул и его жена, гражданка Бразилии, арендовали дом рядом с удаленным пляжем Прая до Соно, его можно достичь только на небольшой яхте или через лесную тропу.
Прайя до Соно находится в 26 км от Парати – красивого городка с выложенными булыжниками улицами и зданиями колониальных времен. Этот городок, находящийся на расстоянии двух часов пути от Рио-де-Жанейро, пользуется популярностью среди туристов.
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