Мэрия недавно потратила на ремонт этого дома 240 000 евро. В этом доме, который находится в спокойном месте, "Детская деревня SOS" должна была поселить шестерых детей. Мэрия платит на каждого из детей больше 2000 евро в месяц.

Директор "Детской деревни SOS" Людовика Пакалкайте сказала, что в доме живут лишь двое детей, поскольку не хватает мебели. "У нас не было ни кухни, ничего. Естественно, что на детей, страдающих эмоциональными расстройствами, неподготовленное пространство сильно действует, это влияние скорее будет негативным, если там везде хаос. Мы не могли начать, пока все было не доделано. Почему все затянулось, спрашивайте у мэрии", – сказала она.

Вице-мэр столицы признал – виновата мэрия, за полгода она так и не сумела купить необходимую мебель. В конце декабря выделили 20 000 евро, чтобы "Детская деревня SOS" сама купила мебель, они это сделали в течение двух недель. "Я недоволен деятельностью администрации. Целых 6 месяцев проводили конкурсы на покупку мебели, и так и не купили. Просто демонстрируют или неспособность или халатность", – сказал Гинтаутас Палуцкас.