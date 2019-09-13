Адамкус сказал DELFI, что его супруга уже чувствует себя лучше, врачи проверяют ее состояние. Он сказал, что были проблемы с кровеносными сосудами.
"Я нашел ее лежащей на полу. Увезли в больницу. Она в больнице несколько дней, под присмотром врачей. Проверяют состояние ее здоровья, – сказал DELFI Адамкус. – Никакой трагедии, ситуация не критическая".
Он сказал, что сейчас главное - найти причину.
"Насколько я знаю, проблемы с сосудами", – сказал экс-президент. По его словам , сейчас состояние супруги улучшилось.
"Она чувствует себя лучше. Вчера я провел с ней в больнице несколько часов, – сказал Адамкус. – Она отошла, чувствует себя лучше. И вчера, и сегодня ее осматривают врачи, ищут причины".
Адамкус сказал, что пока не знает, сколько времени его супруга проведет в больнице. "Я испугался за нее", – сказал экс-президент.
10 февраля Алма Адамкене отметила свой 92-ой день рождения. Ее супруг вскоре отметит свое 93-летие (3 ноября).
В последнее время Адамкене редко появлялась на публике. После долгого перерыва она посетила инаугурацию президента Гитанаса Науседы.
Адамкене много времени проводит дома, к ней часто приходит семейный врач.
1 сентября чета Адамкусов отметила 68-ю годовщину своей свадьбы.
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