Руководство больницы утверждает, что все это ради рационального использования ресурсов. Минздрав оценил ситуацию категорично: такие действия неэтичны и могут демотивировать врачей. Кроме того, пациентам должны оказывать необходимую помощь.

Фамилии врачей, которые в среднем назначают больше всего анализов, выделены желтым цветом. Что такой лист означает? "Законно ли это?", – вопрошает врач.

DELFI связался с главой больницы Видмантасом Мерклёпасом. Представляем диалог:

– В вашей больнице вывесили лист, в котором указано, сколько анализов конкретный врач в среднем назначает во время одного визита.

– Ну, это для внутреннего учета, был проделан такой внутренний анализ, для сравнения. Разница огромна. Мы смотрели на более рациональное назначение анализов, на политику нашей больницы, что анализы надо делать в таком количестве, в каком надо и когда надо. Но не просто так. Разница между врачами очевидна. Иногда в разы.

– Значит ли это, что какие-то врачи злоупотребляют?

– Я не хотел бы так утверждать, слово злоупотреблять не совсем подходит, но может это определено опытом, некоторые анализы такие, какие обычно в приемном отделении не делают, здесь врачи не занимаются лечением конкретной патологии, даже результаты их не могут оценить. Если кардиолог или семейный врач назначает анализ на уровень холестерина, это хорошо.

– А вы не считаете, что в таком случае просто не надо уже назначать анализы другому врачу, к которому попадает пациент, поскольку их результаты уже есть?

– Тогда должны направлять к специалистам, но такие направления не выписывают, так что, напрасно делали?

– Так цель этого листа - рациональность?

– Да. Мы хотим, чтобы врачи обсудили этот вопрос, рациональнее назначали анализы. Это не значит, что мы ограничиваем возможность назначения анализов, мы хотим, чтобы они обсудили этот вопрос между собой. Большую разницу они и сами признали.

– Но ведь убытки вы не несете, Больничная касса компенсирует расходы на услуги для пациентов.

– Да, но, видите ли, в прошлом году и в этом дополнительные средства выделены только на повышение зарплат персонала. На другие нужды дополнительно деньги не выделяли. Поэтому мы должны рационально использовать их, иначе не останется средств на повышение зарплат. У нас нет отдельных строк финансирования. Рациональность их использования зависит от ведомства. У нас такая политика – мы не ограничиваем анализы, не считаем и т.д., но они должны назначаться обосновано <...>.

– Некоторых врачей предупредили, что деньги могут высчитать из их зарплат.

– Может, и высчитали, такого не сказали (смеется)?

– А вы считаете, законно вывешивать такой лист?

– Не вывешивать, а раздать (на фото видно, что лист висит на доске – DELFI). Я думаю, это дало результат. Все надо делать рационально, и средства расходовать в том числе.

– Но сейчас пациентам будут назначать меньше анализов?

– Столько, сколько надо.

– Каким должно быть оптимальное количество?

– Нет такой цифры, такого анализа, видя пациента, врач решает, какие анализы делать, и пациенты разные.

– Так может к тем врачам, которые назначают больше анализов, такие пациенты и попадаются.

– Все время? Это данные не за месяц. Это данные за более длительный срок.

– Вы только сейчас начали следить за тенденцией?

– Мы все время многое анализируем, много статистики и услуг, массу информации. Без этого невозможно управлять процессом.

Не является ли это нарушением интересов врачей и пациентов? Журналисты обратились с этим вопросом в Государственную больничную кассу и Минздрав.

"Больницам платят не за отдельные анализы, а за услуги. В стоимость услуг входят и необходимые анализы", – акцентировала представитель ГБК Жидруне Байгене.

В приказе Минздрава установлен список услуг, предоставляемых в приемном отделении и их базовая стоимость.

К примеру, если в ходе осмотра пациента назначен как минимум 1 анализ, из бюджета платят 15,26 евро за услугу. Если во время осмотра назначают не меньше 4 анализов, то платят 26,11 евро. Чем больше анализов, тем выше плата за услуги. Еще больше платят, если в приемном отделении пациента не только осматривают, делают анализы, но и выполняют какую-то процедуру. В таком случае плата составляет 14-160 евро.

ГБК подчеркнула, что больничные учреждения обязаны предоставлять качественные услуги.

Представитель Минздрава Алина Жилинайте подчеркнула, что в больнице пациентам должны предоставлять всю необходимую помощь. "Во всех случаях врач решает, какие анализы назначать пациенту и нельзя экономить на здоровье пациентов.

Больницам платят за предоставленные услуги, стоимость анализов включена в плату. Поэтому действия руководства, направленные на сокращение числа назначаемых анализов, как минимум неэтичны", – сказала Жилинайте.

Она согласна с тем, что руководство больницы должно анализировать предоставляемые услуги, масштабы назначаемых анализов, их целесообразность. Но с методом, предпринятым в Расейняй Минздрав не согласен.

"Информацию работникам (руководство – DELFI) должно представлять, не оскорбляя их достоинство и не нарушая закон о защите данных. В конкретном случае выбранный метод можно оценить как метод демотивации работников, поощрять халатность и сеять культуру, в основе которой лежит страх и недоверие", – констатировала Жилинайте.

Минздрав сообщает, что учредитель Расейнской больницы - мэрия, поэтому Минздрав обратился и в мэрию и в больницу.