В больницах с коронавирусом находятся 55 человек, 8 из них – в реанимации

Об этом сообщила в пятницу директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.
По ее словам, на искусственной вентиляции легких находится три человека, кислородные маски применяются в 19 случаях.
В Литве в общей сложности подтверждено 2810 случаев коронавируса, все еще больны 895 человек, 1816 человек выздоровели.
От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
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