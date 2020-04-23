В больницах находится 137 пациентов с коронавирусом, в реанимации – 18

"Госпитализировано 137 пациентов, в том числе на вентилировании восемь, с кислородными масками - 33, в реанимации находится 18", - сказала на пресс-конференции в четверг директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.

В стране зарегистрировано 1398 случаев коронавируса, 39 смертей от него, 399 человек выздоровели.