В больницах находится 137 пациентов с коронавирусом, в реанимации – 18

"Госпитализировано 137 пациентов, в том числе на вентилировании восемь, с кислородными масками - 33, в реанимации находится 18", - сказала на пресс-конференции в четверг директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.
В стране зарегистрировано 1398 случаев коронавируса, 39 смертей от него, 399 человек выздоровели.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Представители бизнеса предлагают власти перевести людям на счет по 1358 евро (80)
23 апреля на заседании парламента Литвы , посвященном...
Науседа предложил Лукашенко помощь медсредствами, выразил озабоченность по БелАЭС (52)
В четверг во время беседы с главой Беларуси...
Новый выпуск "На карантине": американский размах и шведское спокойствие (1)
Сегодняшний выпуск " На карантине " - о двух странах,...
Прогноз ученых: когда в Литве начнется второй пик коронавируса в Литве дела обстоят лучше, чем в России и Беларуси (145)
Второй пик заболевания COVID-19 возможен 25–29 апреля,...
Новорожденный коронавирусом не заболел, его и мать выписывают домой
Ранее сообщалось, что 21 апреля в Сантаришкской клинике...