80 пациентам требуется кислород, девять находятся на искусственной вентиляции легких.
В целом в литовских больницах 17 400 койко-мест, из них заняты 10 900, из 634 мест в реанимации заняты 365. Заняты 190 койко-мест из 573 с искусственной вентиляцией, из 5500 мест с кислородными масками заняты 2036.
В общей сложности в Литве заражение COVID-19 выявлено у 7041 человека, продолжают болеть 3862, выздоровели – 3035, от вируса скончались 112 человек.
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