80 пациентам требуется кислород, девять находятся на искусственной вентиляции легких.

В целом в литовских больницах 17 400 койко-мест, из них заняты 10 900, из 634 мест в реанимации заняты 365. Заняты 190 койко-мест из 573 с искусственной вентиляцией, из 5500 мест с кислородными масками заняты 2036.

В общей сложности в Литве заражение COVID-19 выявлено у 7041 человека, продолжают болеть 3862, выздоровели – 3035, от вируса скончались 112 человек.