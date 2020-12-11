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Тест самой молодой в Литве жертвы ковида – 27-летнего мужчины – сначала были отрицательными, сказал представитель Каунасской клиники Видас Пильвинис, он акцентирует, что это очень коварная болезнь. Представитель Каунасской больницы ЛУМН Саулюс Твирбутас в передаче "День на Delfi" заверил, что сейчас в больницах находятся больные ковидом пациенты разных возрастов.
В больницах Литвы находятся больные ковидом пациенты разных возрастов
© Vidmantas Balkūnas

"Таких молодых немного, но в целом возраст пациентов стал более разнообразным. Если весной абсолютное большинство были пожилые люди, то сейчас ситуация изменилась. Есть 30-40-летние, всегда бывает 4-5 детей", – сказал он.

По его словам, сейчас в клинике самая большая проблема - нехватка персонала. На вопрос, как обстоят дела с койками, собеседник сказал, что все будет зависеть от ситуации.

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"Все будет зависеть от ситуации, от количества больных. Пока их количество не сокращается. Я оптимист, но пока не могу сказать ничего утешительного, эта ситуация беспокоит. Со следующей недели увеличим количество коек еще на 30, это делаем за счет других отделений. У нас будет 250 коек, плюс несколько десятков в других отделениях с другими болезнями", – сказал Твирбутас.

Правда, все еще есть люди, которые считают, что коронавирус не опасен. Собеседник напомнил, что коронавирус нельзя сравнивать с гриппом.

"Я больше 5 лет работаю в этой больнице, в такое время, когда начинается сезон ОРВИ и эпидемия гриппа, в самый пик бывало 40 пациентов. Врачи говорили, какая большая нагрузка, как много работы. Но ведь те больные не были такими тяжелыми, им не нужна была кислородная терапия, интенсивный уход. Сейчас в отделении 120 больных, все туда не поместились, остальные находятся в соседних отделениях. Со следующей недели, думаю заполнятся и дополнительные 30 коек. Такого количества больных не было за всю историю больницы. С гриппом это несравнимо. Такого никто раньше не видел", – сказал собеседник.

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