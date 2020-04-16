"Если говорить о пациентах, которым нужна помощь в лечебных учреждениях, то таких у нас 133, в реанимации 14 пациентов, девяти из 14-и нужна искусственная вентиляция лёгких", - сказал он на пресс-конференции.
"Ещё 31 пациент не в реанимации, но им нужна кислородная терапия", - информировал министр.
В Литве подтверждены еще 37 случаев коронавируса, общее количество, по данным на утро четверга, составило 1128.
Количество выздоровевших от COVID-19 составляет 178 человек, скончались 30.
В среду в Литве было взято 3860 мазков на вирус, общее их количество составляет 48 тыс. 537.
TOP новостей
Смягчение карантина: когда можно будет работать в офисе, и откроют детские сады (13)
Принятые в Литве меры по смягчению карантина офисных...
Почему закрыли Неменчине: изолированные "лечились" алкоголем, говорили о диверсиях (13)
Правительство Литвы 15 апреля приняло решение о...
Что происходит в закрытом Неменчине: жители в шоке (12)
Из-за угрозы распространения коронавируса в Литве был...
Роутеры из Китая и РФ в домах жителей Литвы могут использоваться для шпионажа (129)
Широко используемое населением в Литве и во всем мире...
Премьер-министр Литвы упомянул об ограничении движения на День матери (24)
В первые выходные, когда в Литве празднуют День матери...