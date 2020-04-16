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В больницах Литвы находятся 133 пациента с коронавирусом, 14 из них - в реанимации, сообщил в четверг министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Если говорить о пациентах, которым нужна помощь в лечебных учреждениях, то таких у нас 133, в реанимации 14 пациентов, девяти из 14-и нужна искусственная вентиляция лёгких", - сказал он на пресс-конференции.

"Ещё 31 пациент не в реанимации, но им нужна кислородная терапия", - информировал министр.

В Литве подтверждены еще 37 случаев коронавируса, общее количество, по данным на утро четверга, составило 1128.

Количество выздоровевших от COVID-19 составляет 178 человек, скончались 30.

В среду в Литве было взято 3860 мазков на вирус, общее их количество составляет 48 тыс. 537.

ru.DELFI.lt
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