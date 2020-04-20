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С COVID-19 в больницах Литвы находится 147 пациентов, 17 из них в реанимации на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщил в понедельник министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
В больницах Литвы находится 147 пациентов с коронавирусом, 17 из них – в реанимации на ИВЛ
© Sipa / Scanpix

"В стационаре на лечении из-за COVID-19 сейчас находятся 147 пациентов, в реанимации 17, и все они на ИВЛ. Ещё 42 пациента находятся на лечении не в реанимации, но в их отношении применяется кислородная терапия", - сказал на пресс-конференции А. Верига.

По его данным, из всех имеющихся в Литве аппаратов ИВЛ сейчас занято 5,4%.

В Литве, по данным на утро понедельника, подтверждено 1326 случаев коронавируса.

37 человек умерли, 242 человека выздоровели.

ru.DELFI.lt
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