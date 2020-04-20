В больницах Литвы находится 147 пациентов с коронавирусом, 17 из них – в реанимации на ИВЛ

"В стационаре на лечении из-за COVID-19 сейчас находятся 147 пациентов, в реанимации 17, и все они на ИВЛ. Ещё 42 пациента находятся на лечении не в реанимации, но в их отношении применяется кислородная терапия", - сказал на пресс-конференции А. Верига.
По его данным, из всех имеющихся в Литве аппаратов ИВЛ сейчас занято 5,4%.
В Литве, по данным на утро понедельника, подтверждено 1326 случаев коронавируса.
37 человек умерли, 242 человека выздоровели.
TOP новостей
Министр здравоохранения Литвы предложит правительству продлить карантин ситуация в клайпедском хосписе скандальная (9)
20 апреля на пресс-конференции министр здравоохранения...
Представитель правительства Литвы: люди старшего возраста не соблюдают требования безопасности в магазинах (49)
Советник премьер-министра Литвы Гедрюс Сурплис 20...
Рабочие хотят, чтобы выплаты государства увеличились и переводили их сразу на счет работника (24)
На Трехстороннем совете готовят документ с пожеланиями...
Банки Литвы договорились о кредитных "каникулах" для частных клиентов (7)
Члены Ассоциации банков Литвы (АБЛ), внося вклад в...
В Литве проходит беспрецедентная забастовка водителей Girteka (34)
20 апреля в компании Girteka Logistics проходит забастовка. Об...