В больницах Литвы – массовые кражи: вместо антисептика заливают воду

"Пациенты Каунасской клинической больницы массово воруют маски и антисептик, вместо него наливают в бутылки воду", – сообщили в редакцию Delfi читатели. Как обстоят дела на самом деле, как врачам удается сохранить средства защиты которые сейчас ценятся на вес золота?

"Такая проблема существует, кражи из больницы – последствия советского менталитета. Правда, я очень сомневаюсь в том, что пациенты крадут антисептик и наливают вместо него воду. Подумайте логично, куда пациенту девать антисептик? Пить ведь нельзя... Я думаю, воровством занимается подсобный персонал, нянечки, уборщицы... Такое было и до сих пор, происходит и сейчас, а в нынешней ситуации эти процессы, наверняка, стали интенсивнее", – сказал Delfi хирург одной из больниц Каунаса.

О такой проблеме упоминал и глава Каунасской поликлиники Паулюс Кибиша. Он вспомнил, что в свое время, когда объединили несколько каунасских поликлиник, расход средств защиты у них был разным, а после введения контроля, все уравнялось.

Он сказал, что в нынешней ситуации надо следить за расходом средств защиты.

"Ситуация меняется каждый день, поэтому мы каждый день проводим инвентаризацию этих средств", – заметил Кибиша.



"Кражи бывали и в спокойный период. Пропадала туалетная бумага, мыло, полотенца. Нас упрекали в том, что этого нет в туалетах... Сейчас пациентов стало меньше, поэтому этих средств используют намного меньше. Однако не всегда воруют пациенты, иногда этим занимается и персонал. Мы стараемся контролировать это, чтобы масштаб был как можно меньше", – сказал заведующий поликлиникой.

Работающая в Каунасской клинической больнице, где лечат больных COVID-19, резидент сказала, что средства защиты в больнице начали пропадать еще до карантина.

"В отделении, где я работаю, всего было достаточно, мы были спокойны. Руководство решило держать маски в таком месте, где они будут всем доступны, но после одних выходных ситуация изменилась", – сказала медик.

Врачи пришли на работу в понедельник и обнаружили, что масок почти не осталось. Выходные были спокойные, пациентов было немного, поэтому появилось предположение, что из взял кто-то из персонала. Кто это сделал, не выяснили, но среди подозреваемых были няни и уборщицы.

"Тогда было решен ужесточить порядок выдачи средств защиты. Поскольку при таком расходе, вернее краже, как за выходные, запасы быстро иссякли бы", – вспоминала резидент.

То, что порядок ужесточили, подтвердил пресс-секретарь больницы Саулюс Твирбутас.