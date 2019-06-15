Специалист с детьми с нарушениями развития К. Шакалис рассказывает, что ежедневно выполняет различные физические упражнения с детьми, однако из-за жары в помещение страдает и он, и маленькие пациенты.
"Очень трудно работать в такую жару. Просто знаешь сразу, что весь вспотеешь. Мы пытаемся охладиться, я привез вентилятор из дома, но вентилятор он помогает, потому что только гоняет этот теплый воздух", - делится К. Шакалис.
По словам эрготерапевта, из-за сильной жары он не может носить специальную одежду. "У нас есть специальная одежда для каждого специалиста. Но носить эту одежду с длинным рукавом поверх рубашки, вероятно, было бы совершенно невыносимо", - сказал он.
Он не единственный работник, которому приходится иметь дело с невыносимыми условиями труда. В медицинской группе Facebook врачи со всей Литвы обмениваются фотографиями даже из операционных с 30-градусной жарой.
Пациент клиники Сантарос Ричардас, имеющий проблемы с сердцем, рассказывает, что от жары прячется в тени. По его словам, жара в помещении очень тяжело переносится.
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига утверждает, что такую жару трудно вынести.
"Я из тех людей, для которых жара не самое любимое состояние. Мне и 24 (градусов - DELFI) достаточно, а 36 - это уже слишком",- сказал министр и признал, что тем, кто страдает от жары в больницах и поликлиниках, нет возможности помочь. Больницы, как и Литва, не готовы к такой жаре. Обещают принять меры, если такое лето повторится.
"Если летом будет становиться жарче и жарче, а тянуться это будет дольше и дольше, - придется адаптировать помещение. Не было в этом нужды раньше. Если бы это длилось несколько дней в году, это не было бы большой проблемой или вызовом. Теперь, если это затянется, придется подумать о дополнительных системах кондиционирования, об их установке", - сказал А.Верига LNK žinioms.
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