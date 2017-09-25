Влияние НДС на цену отопления можно обобщить так: чем холоднее месяц,тем выше будет цена.

К примеру, если средняя температура января будет -7,5 (как в 2016 г.), o отопление квартиры площадью 60 кв. м потребует 1860 кВт/ч, то счет будет 106,44 евро (при 9% НДС).

Но если НДС будет 21%, то цена будет уже 118,16 евро, т.е. на 11,72 больше.

Если НДС будет 15%, то счет составит 112,3 евро, т.е. на 5,86 больше.



Цены разных поставщиков тепла каждый месяц меняются. Поэтому точную цену назвать сложно. Можно лишь определить связанную с НДС тенденцию.

Кроме того, на стоимость отопления влияет температура воздуха. Важно и состояние дома- если он старый, то отопление стоит дороже, если новый - дешевле.

В ближайшие полгода тариф НДС на отопление может меняться трижды. Сейчас он составляет 21%, с 1 октября до 31 декабря будет 9% (так решил парламент).

Что жителей ждет в 2018 г. пока неясно. Если льготу не продлят, то придется платить 21%. Но правительство говорит о новом тарифе - 15%, оппозиция призывает вернуть 9% НДС.

В сентябре 2017 г. вильнюсцы платили за отопление 4,44 цт за кВт (без НДС). В зависимости от тарифа НДС эта цена может составлять 4,84 цт/кВт (9%), 5,11 цт/кВт(15%) или 5,37 цт/кВт (21%).

В Каунасе в сентябре цена была 4,02 цт, в Клайпеде – 4,04 цт.

Президент Литовской ассоциации поставщиков тепла Витаутас Стасюнас сказал DELFI, что поставщики услуги к зиме готовы.

В вопросе НДС он спокоен: "После нового года утвердят и снова продлят. Мне кажется, это лишь игры. Думаю, по-прежнему будет 9%".

Он заметил, что больше всего на счет за отопление влияет состояние здания.

Пресс-секретарь Вильнюсских отопительных сетей Эдита Сирутене сказала, что окончательную цену на октябрь объявят в начале этой недели. Цена будет зависеть от рыночных цен на топливо и от того, подпишет ли президент закон о льготном НДС. Она напомнила, что отопительный сезон можно объявлять, когда три дня подряд температура будет ниже 10 градусов.

"Судя по прогнозу, новый сезон в Вильнюсе можно будет начать со второй недели октября", - сказала она.