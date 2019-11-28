Рождественский поезд городу дарят портал DELFI и торговая сеть Maxima. Представитель DELFI Ирмантас Матилёнис сказал, что рад тому, что эта традиция стала ежегодной.
"Рождественский поезд - неотъемлемая часть праздника в столице. Я рад, что по инициативе DELFI это стало традицией, и поезд уже в 5-й раз мы дарим жителям и гостям столицы. Я приглашаю всех проехаться по красивейшим местами города на рождественском поезде, это веселое развлечение понравится не только детям", – сказал Матилёнис.
Гендиректор сети Maxima Кристина Мейде заметила, что уже в 4 раз подряд кампания Maximа Kalėdų Kalėdos из магазинов перебирается в город.
"Приятно дарить вильнюсцам и гостям города радостные мгновения, которые дарит катание на рождественском поезде", – сказала Мейде.
С Кафедральной площади по ул. Пилес поезд будет ездить до Ратушной площади и назад на Кафедральную.
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