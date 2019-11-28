Неотъемлемая часть праздничного периода в Вильнюсе – рождественский поезд, приглашающий вернуться в детство. Он будет курсировать с 30 ноября. В этом году меняется его маршрут.
Kalėdinis traukinukas
© DELFI / Andrius Ufartas

Рождественский поезд городу дарят портал DELFI и торговая сеть Maxima. Представитель DELFI Ирмантас Матилёнис сказал, что рад тому, что эта традиция стала ежегодной.

"Рождественский поезд - неотъемлемая часть праздника в столице. Я рад, что по инициативе DELFI это стало традицией, и поезд уже в 5-й раз мы дарим жителям и гостям столицы. Я приглашаю всех проехаться по красивейшим местами города на рождественском поезде, это веселое развлечение понравится не только детям", – сказал Матилёнис.

Гендиректор сети Maxima Кристина Мейде заметила, что уже в 4 раз подряд кампания Maximа Kalėdų Kalėdos из магазинов перебирается в город.

"Приятно дарить вильнюсцам и гостям города радостные мгновения, которые дарит катание на рождественском поезде", – сказала Мейде.

С Кафедральной площади по ул. Пилес поезд будет ездить до Ратушной площади и назад на Кафедральную.

Общество

В ближайшие выходные в Вильнюсе начнет курсировать рождественский поезд (1)

Неотъемлемая часть праздничного периода в Вильнюсе –...

Какой экококтейль война в Донбассе приготовила его жителям и соседям в Ростовской области России? Цезий, стронций, хлорбензол и "необъяснимые землетрясения" (2)

То , что сегодня происходит на земле Донбасса, не...

С 1 декабря меняется расписание всего общественного транспорта в Вильнюсе (2)

С 1 декабря меняется расписание всех автобусов и...

Консерваторов, осматривавших улицу около дома Сквернялиса, атаковали соседи премьера (20)

Члены партии Союз отечества-Христианские демократы...

Аркадий Бабченко: "Украину надо срочно вытягивать за уши" Специально для DELFI (77)

Стремление к миру с Россией обрекает Украину на...

TOP новостей

В Литве утверждают новые цены: газ подешевеет, электричество подорожает (1)

Государственная служба регулирования энергетики...

Президент Литвы призывает министра транспорта подать в отставку (16)

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг призвал...

Аркадий Бабченко: "Украину надо срочно вытягивать за уши" Специально для DELFI (77)

Стремление к миру с Россией обрекает Украину на...

От премьера поступила весть о Наркевиче: решение будет принято в ближайшее время (1)

Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...

В ближайшие выходные в Вильнюсе начнет курсировать рождественский поезд (1)

Неотъемлемая часть праздничного периода в Вильнюсе –...