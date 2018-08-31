В ближайшие выходные в Литве будет ограничена продажа алкоголя. В субботу, 1 сентября, дети еще не пойдут в школу, праздник перенесен на 3 сентября.
© DELFI / Andrius Ufartas

Однако запрет на продажу алкоголя на понедельник не переносится, поэтому алкоголем в субботу торговать не будут.

В воскресенье, как обычно, алкоголь можно будет купить с 10 до 15 ч.

О том, что День знаний в этом году переносится на 3 сентября, в августе сообщило Министерство науки и образования. Такое решение было принято потому, что 1 сентября в этом году - суббота.

3 сентября алкоголь будут продавать с 10 до 20 ч. Алкоголь в этот день не будут продавать только в магазинах сети Lidl.

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"Это ограничение напрямую связано с Днем знаний, началом учебного года, поэтому мы считаем, что если праздник переносят на другой день, мы должны на это отреагировать", – сказал представитель Lidl Lietuva Валдас Лопета.

Другие сети решили не следовать примеру Lidl и намерены продавать алкоголь в этот день.

По данным Департамента контроля над продажей наркотиков, табака и алкоголя, торговые сети не обязаны отменять 3 сентября торговлю алкоголем.

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