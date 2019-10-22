Еврокомиссия и Европарламент одобряют отказ от перехода на летнее время, но большее количество стран-членов пока выступают против этого решения.
"В этом вопросе пока нет ясности. На консультации дано время до весны 2021 года. Значит до 2021 года точно ничто не изменится", – сказала BNS пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене.
В марте этого года ЕП одобрил предложение не переводить часы с 2021 года. Предлагалось в последний раз сделать это в последнее воскресенье марта 2021 года, а страны, которые хотели бы жить по зимнему времени, могут перейти на него в последнее воскресенье октября 2021 года.
Однако большая часть стран-членов хочет, чтобы ЕК представила подробное исследование влияния, поэтому многое будет зависеть от позиции новых еврокомиссаров, которые вступят в должность с декабря 2019 года.
Когда действует летнее время, светает позже, зато вечером бывает светлее. При зимнем времени раньше светает, зато темный вечер наступает раньше.
Переход на летнее время и назад был задуман, чтобы лучше использовать светлое время дня. Однако критики этого порядка утверждают, что такой перевод часов вредит здоровью людей.
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