В ближайшие выходные Литва переходит на зимнее время

29 октября, в 4 ч. утра, жители Литвы переводут стрелки часов на час назад.
Летнее время в Литве было введено в последнее воскресенье марта, в 3 ч. утра стрелки часов были переведены на час вперед.
Основной мотив перехода на зимнее время – экономия дневного света. Однако специалисты до сих пор не могут выяснить, что важнее, польза от экономии электроэнергии или вред, наносимый здоровью людей. Говорят, что человеческий организм подстраивается к новому порядку в течение двух недель.
Врачи из года в год повторяют, что такая система вредна для здоровья, влияет на статистику несчастных случаев, способствует повышению числа преступлений и ДТП на дорогах.
Против перехода на зимнее время выступают 74% общин сферы образования, это руководители, учителям ученики, родители и студенты, таковы результаты опроса, который минувшей весной провело Министерство науки и образования Литвы.
В Литве постановлением правительства летнее время ежегодно вводят с 2003 года.
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