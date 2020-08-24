В ближайшие дни в Литве установится более прохладная погода

В ночь на понедельник небольшие дожди пройдут в основном на западе страны. Там прогнозируют грозы. Немного усилится ветер. Ночью будет 12-17 градусов.
Во вторник днем небольшие дожди распространятся на всей территории Литвы. Местами пройдут дожди с грозами. Будет дуть сильный юго-западный ветер, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Воздух прогреется до 19-23, местами до 24 градусов.
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