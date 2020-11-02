В ближайшие дни в Литве ожидается приятная погода

Во вторник ночью будет облачно, во многих районах пройдут дожди, однако осадки будут небольшими. Ночью будет 6-11 градусов тепла.

Во вторник днем атмосферный фронт понемногу уйдет. Небольшие осадки ожидаются только местами, в основном на востоке. На западе облака рассеются, будет солнечно. Днем воздух прогреется до 10-14, а местами до 15 градусов тепла. Будет дуть сильный западный ветер.

В ночь на среду облака рассеются, небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 2-7, на взморье 8-10 градусов тепла.

В среду днем с юго-запада придет новая зона густых облаков, солнце будет выглядывать лишь изредка. Во многих районах, в основном на востоке, пройдут дожди. Днем будет 7-12 градусов выше нуля.

В четверг ночью осадки возможны только местами, в основном на западе. Ночью будет 2-7, у моря 8-10 градусов тепла, днем 7-12 градусов.

В пятницу местами пройдут дожди. Ночью будет 5-10, днем 8-13 градусов тепла.