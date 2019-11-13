В ближайшие дни в Литве ожидается дождливая и теплая погода

В ближайшие сутки над Литвой пройдет атмосферный фронт. Ночью небо будет облачным и мрачным. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет 3–8 градусов тепла. Холоднее всего будет в окрестностях Утены, теплее – на взморье.
В среду днем ожидается переменная облачность: на западе будет пасмурно, на востоке ожидаются осадки. Дождь пройдет на западе, местами осадки будут сильными. Днем в Жемайтии будет 8 градусов, а на юге и на юго-востоке - 13 градусов тепла.
В четверг как ночью, так и днем на большей части территории страны пройдут небольшие дожди, но по-прежнему будет тепло, даже ночью будет 7–12 градусов тепла. Днем в Утенском районе и в Жемайтии будет 10, на большей части территории страны 11–14, а в узкой полосе центральной части местами до 15 градусов тепла. Однако прогнозируют сильный ветер.
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