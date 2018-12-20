В ближайшие дни снова прогнозируют осадки

В четверг без особых осадков, немного усилится юго-восточный ветер, его скорость составит 6–11 м/с. Ночью будет 5–10 градусов мороза, на взморье – 2–4 градуса мороза. Днем от 2 до 5 градусов ниже нуля, на востоке страны – 6-7 градусов мороза. Однако ощущаемая температура из-за ветра будет ниже.
В пятницу погода начнет меняться, пойдет снег. Будет дуть юго-восточный ветер, его скорость 5–10 м/с. Ночью будет 3–8 градусов мороза, днем 0–5 градусов ниже нуля.
В субботу снова ожидаются осадки, мороз ослабеет.
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